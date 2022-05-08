بالفيديو والصور قوات الاحتلال تداهم منزلي منفذا عملية "إلعاد" وتأخذ قياساتهما تمهيدًا لهدمهما لاحقا

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، ظهر اليوم الأحد، بلدة رمانة غرب مدينة جنين مسقط رأس منفذي عملية مغتصبة إلعاد البطولية.

وقالت مصادر محلية "إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت حارة صبيحات في رمانة ونشرت القناصة على الأسطح القريبة من منزلى عملية "إلعاد"، وقامت بمداهمة منازل منفذاً العملية أسعد يوسف الرفاعي(19 عاماً)، وصبحي عماد صبيحات (20 عاماً).

ولفتت المصادر إلى أن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين في البلدة، فيما شرعت الوحدات الخاصة "الإسرائيلية" في أخذ قياسات المنازل؛ تمهيدًا لهدمهما.

واعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الأحد 8/5/2022، منفذي عملية إلعاد البطولية شرق "تل أبيب"، في المنطقة مابين مستوطنة "إلعاد"، ومنطقة راس العين في "تل أبيب"، ودون إطلاق النار عليهما، بعد أربعة أيام من البحث والتي قتل فيها 3 مستوطنين وأصيب 3 آخرين.

وتأتي العملية البطولية، أثناء احتفالات "إسرائيل" بالذكرى الـ74 لقيامها، وبعد تجدّد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك اليوم.









