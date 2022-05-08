طالع أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاحد 8 مايو 2022

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الأحد 8 مايو/أيار 2022، انتظارا لفتح الأسواق العالمية تداولاتها.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 إلى 60 جنيها في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار لتتراوح بين 120 إلى 150 جنيها.

وأشار تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي قبل أيام إلى أن البنك المركزي المصري اشترى 44 طنًا من الذهب خلال شهر فبراير/ شباط الماضي ليرتفع إجمالي ما يملكه بنسبة 54% ويصل إلى 125 طنًا، وهو بذلك يعادل 17% من إجمالي الاحتياطيات المصرية، كما أنه الأعلى بين دول المنطقة.

وتنتج مصر ما يقرب من 16 طنا من الذهب سنويًا، ويأتي معظمه من خلال منجم السكري في صحراء النوبة، وفقا لإحصاءات وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.

سعر الذهب اليوم في مصر

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند مستوى 1120 جنيها (60.58 دولار)، وهو السعر ذاته خلال تداولات أمس السبت، بحسب منصة gold-price-today المتخصصة في رصد أسعار الذهب عالميا.

وبقي سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر عند مستوى 840.06 جنيه (45.44 دولار)، وهو سعر إغلاق تداولات أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في مصر سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 653.37 جنيه (35.34 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 560.03 جنيه (30.29 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 9 سجل نحو 420.02 جنيه (22.72 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

وظل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق) مستقرا عند مستوى 980.07 جنيه (53.01 دولار) وهو سعر إغلاق تداولات أمس.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر اليوم نحو 34.834 ألف جنيه (1884 دولار)، وعن سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم سجل نحو 7841 جنيها (424.08 دولار).