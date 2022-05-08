سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الأحد 8 مايو 2022

ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا خلال تعاملات اليوم الأحد 8 مايو/أيار 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا

وصعد سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى مستوى 3895 ليرة للشراء، و3930 ليرة للبيع، بحسب "sp-today" الموقع المتخصص في رصد سعر صرف العملات في سوريا لدى السوق الموازية.

وعن سعر الدولار اليوم في سوريا لدى مدينة إدلب، سجل نحو 3905 ليرات للشراء، و3945 ليرة للبيع، وفي مدينة حلب سجل نحو 3895 ليرة للشراء، و3930 ليرة للبيع.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

سجل سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 4104 ليرات للشراء، و4146 ليرة للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا، مستوى 4797 ليرة للشراء، و4850 ليرة للبيع، بحسب موقع "sp-today" المتخصص في رصد حركة أسعار صرف العملات في سوريا.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي اليوم في سوريا خلال تداولات الأحد لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1037 ليرة للشراء، و1049 ليرة للبيع.

وأظهرت شاشات التداول، تسجيل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) مستوى 1058 ليرة للشراء، و1070 ليرة للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا خلال تعاملات الأحد لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 12671 ليرة للشراء، و12810 ليرات للبيع.