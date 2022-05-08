6 أسباب وراء الشعور بالعطش عند الاستيقاظ في الصباح

يشعر الكثير منا بالحاجة الشديدة لشرب الماء بمجرد الاستيقاظ، الأمر الذي يرجع لاحتياج الجسم بعد قضاء ساعات طويلة من النوم لترطيب نفسه.

ومع ذلك، فإن الحاجة المتزايدة إلى الماء في الصباح يمكن أن تكون بسبب مجموعة من الأشياء التي نقوم بها أثناء الليل، وأحياناً دون إدراك، يستعرضها التقرير التالي، وفقاً لموقع "greenme" الإيطالي..

عدم شرب كميات كافية من الماء أثناء النهار

على الرغم من معرفة أغلبنا بأهمية الترطيب المناسب للحفاظ على أجسامنا بصحة جيدة ولياقة، فإن البعض منا ينسى شرب حوالي 2 لتر من الماء (الكمية الموصى بتناولها يومياً).

والأمر الذي قد لا يعرفه البعض، أن عدم حصول الجسم على الترطيب عند الذهاب إلى الفراش، بتناول كميات كافية من الماء خلال النهار، قد يؤدي إلى الاستيقاظ المصحوب بالشعور بالعطش الشديد، بالإضافة إلى الإحساس بجفاف في الفم والحلق.

ولذلك، من الضروري تذكر شرب ما يكفي من الماء والسوائل طوال اليوم.

غرفة شديدة الحرارة

في الليل، ينصح بالنوم في غرفة باردة مع استخدام الأغطية الخفيفة.

وذلك، لأن النوم في غرفة شديدة الحرارة مع غطاء ثقيل، يزيد التعرق مما يؤدي إلى فقدان السوائل الموجودة في الجسم، مما يسبب الجفاف ومن ثم الاستيقاظ مع الشعور الشديد بالعطش.

تناول وجبة خفيفة مالحة قبل النوم

تناول الوجبات الخفيفة قبل النوم، من العادات اليومية الشائعة للكثير من الأشخاص، ومع ذلك، يجب تجنب الأطعمة شديدة الملوحة، إذ إن الصوديوم الموجود فيها مبرمج لاستخراج الماء من خلايا الجسم وزيادة إنتاج البول، ومن ثم الاستيقاظ بشكل متكرر أثناء الليل لدخول الحمام.

وفي الوقت نفسه يؤدي للشعور بالجفاف والعطش الشديد في الصباح.

وبدلاً من ذلك، من الجيد تناول الأطعمة المرطبة، مثل الفاكهة، قبل النوم.

التنفس من الفم أثناء النوم

إذا استيقظت في الصباح وأنت تعاني من الجفاف والعطش، فقد يكون ذلك بسبب التنفس غير السليم.

في الواقع، عادة ما نفقد السوائل أثناء الليل، ولكن يمكن أن تتفاقم هذه الحالة إذا كان الشخص يتنفس من فمه بدلاً من الأنف.

ويتسبب التنفس الفموي في فقدان المزيد من السوائل ومن ثم الشعور المزعج بالجفاف في الصباح.

القلق والتوتر

توجد علاقة ارتباط قوية بين مشكلة الإجهاد والجفاف.

تؤدي المستويات المفرطة من التوتر والقلق إلى زيادة معدل ضربات القلب وتسبب ما يسمى "ضيق التنفس"، وكلا العاملين يؤدي إلى زيادة فقدان الماء في الجسم ومن ثم الشعور بالعطش الشديد.

النوم المفرط

النوم لفترات طويلة يمكن أن يكون ضاراً مثل النوم لفترات قصيرة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمشكلة الجفاف.

وكلما طالت ساعات النوم، قضى الشخص وقتاً أطول دون شرب الماء، وهذا يمنع تجديد احتياطيات الجسم من السوائل.

ولذلك يُنصح بعدم النوم لأكثر من 7-8 ساعات وتناول كمية كافية من الماء فور الاستيقاظ.