"داخلية غزة" تنشر أسماء المسافرين عبر معبر رفح ليوم غدٍ الاثنين

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الأحد، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الاثنين الموافق التاسع من شهر مايو 2022

وبينت الوزارة في بيان لها، أن سيكون السفر للحافلات الثالثة والرابعة والخامسة من كشف المسافرين رقم (2022/20)، بالإضافة إلى االحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/18)، داعية المدرجة أسماؤهم في الكشوفات لضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما دعت لضرورة إجراء فحص كورونا للمسافرين من الكشف الجديد غداً الخميس في مركز شـهداء رفح الصحي ثم التوجه للصالة الخارجية للمعبر و ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده و ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

كشف المســـــافرين هنــــــــا

كشف الجوازات المصرية هنـــــــــــا