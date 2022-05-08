منتجات منزلية لحل المشاكل اليومية.. الأسبرين للقشرة و الصابون لمنع تسرب الغاز

غالباً ما تكون منازلنا مليئة بالكنوز غير المكتشفة التي يمكن أن تجعل حياتنا ومهامنا اليومية أسهل.

ومن خلال بعض النصائح والحيل البسيطة بمساعدة منتجات موجود في كل منزل، يمكن التغلب على جميع أنواع المضايقات الصغيرة التي نواجهها كل يوم ومن ثم المساعدة على توفير الوقت والمال وتسهيل الحياة اليومية قليلاً، والتي يستعرضها التقرير التالي، وفقاً لموقع "برايت سايد" الأمريكي..





خل التفاح

نظراً لأن خل التفاح يعمل كمضاد حيوي طبيعي، فيمكن أن يكون بديلاً رائعاً لمزيل العرق المصنع.

وبمزج كميات متساوية من خل التفاح والماء على كرة من القطن، يمكن تنظيف البشرة بشكل فعال من البكتيريا المسببة للرائحة تحت الذراع.

كما يمكن استخدم خل التفاح لإزالة الروائح الكريهة من الملابس، لأنه قابل للتحلل البيولوجي وغير سام وممتاز لإزالة البكتيريا والأوساخ والرواسب المعدنية.

ويمكن استخدامه لإزالة الروائح من الغسيل عن طريق إضافة كوب من خل التفاح لكل دورة غسيل.





الكاتشب

يمكن استخدام الكاتشب كمُصحح للون الشعر.

وتساعد حموضة الطماطم في موازنة مستويات الأس الهيدروجيني أو درجة الحموضة في الشعر، مما يجعله مصححاً طبيعياً للون.

ويمكن أن يساعد اللون الأحمر الطبيعي للكاتشب على إزالة النحاس الأصفر بعد جلسة فاشلة لصبغ الشعر، كل ما عليكِ هو وضعه بكمية على الشعر وتوزيعه بالتساوي، وتركه لمدة 20-25 دقيقة.

والكاتشب رائع أيضاً لتنظيف المواد النحاسية، بفضل حموضته، كما أن لديه القدرة على إزالة البقع من الأسطح المعدنية، فقط بطلاء العنصر النحاسي بطبقة من أي نوع من المنتجات المعتمدة على الطماطم، وتركه لمدة ساعة تقريباً، ثم شطفه بالماء الدافئ والصابون.

كما يمكن استخدام الكاتشب كعلاج منزلي للدغات البعوض، إذ تؤدي الطبيعة الحمضية والمالحة للصلصة أو صلصة الطماطم إلى تغيير درجة حموضة الجلد وتقليل الالتهاب، فقط بوضعه على لدغة البعوض وتركه لبضع دقائق، لتوفير راحة مؤقتة.





الأسبرين

خلط حبة أسبرين مطحون بالشامبو يعمل على التخلص من قشرة الشعر، وذلك يرجع إلى أن أحد المكونات الرئيسية له هو حمض الساليسيليك، والذي ينتشر استخدامه أيضاً في شامبو قشرة الرأس.

ويمكن لحمض الساليسيليك أن يعزز تقشير قشرة الرأس الزائدة، ويقلل من التهاب فروة الرأس، ويمنع تراكم الزيوت.





معجون الأسنان

يمكن استخدام معجون الأسنان لتنظيف مرايا المنزل.

وللحفاظ على مرآة الحمام نظيفة وخالية من الضباب حتى بعد الاستحمام، كل ما عليك هو وضع طبقة من معجون الأسنان غير الجل على سطح المرآة، ومسحها قبل البدء في الاستحمام.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمعجون الأسنان أن يزيل علامات أقلام التلوين من على الجدران، وتلميع المعادن والفضة.

كما يعمل على تنظيف المكواة، فقط بوضع طبقة من معجون الأسنان على قاع مكواة الملابس عندما يكون الجو بارداً، ثم تُفرك بقطعة قماش وتشطف لجعلها لامعة وخالية من البقع.





ورق الجرائد

لدى ورق الجرائد القدرة على التخلص من الروائح الكريهة من الأدراج والخزائن والأحذية، بوضع كمية كبيرة من ورق الجرائد المجعد في كل حذاء، ليقوم الكربون المستخدم في الطباعة بامتصاص الروائح، والورق نفسه بإزالة الرطوبة الزائدة.

كما يمكن استخدام الجرائد القديمة لتسريع عملية نضج الطماطم الخضراء عن طريق لفها في بعض الصحف.





ورق الألومنيوم

من الأمور غير المعروفة التي يمكن لورق الألومنيوم فعلها، هو شحذ (سن) المقص الباهت.

ويمكن فعل ذلك، بتمزيق قطعة من رقائق الألومنيوم يبلغ طولها حوالي 12 بوصة ثم طيها عدة مرات حتى يصل سمكها إلى 6 طبقات على الأقل، قم تقطيع الرقائق إلى 10 أو 12 شريطاً.





الصابون

يمكن أن يساهم الصابون في اكتشاف تسرب الغاز.

كل ما عليك هو خلط ملعقة صغيرة من الصابون السائل في الماء ورش المحلول على المنطقة التي تشك في وجود تسرب بها، وإذا بدأت الفقاعات في التكون، فهذه علامة على وجود تسرب.