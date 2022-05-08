تعرف على أعراض جدري القرود الذي ظهر في بريطانيا

حالة من القلق تعيشها بريطانيا بعد رصد أول إصابة بفيروس جدري القرود، الحالة التي أعلنت عنها وكالة الأمن الصحي البريطانية السبت.

وأشارت الوكالة، في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية، إلى أن المريض كان مؤخراً في زيارة إلى نيجيريا، حيث يُعتقد أنه أصيب بالعدوى، قبل العودة إلى بريطانيا.

وجدري القرود هو عدوى فيروسية نادرة لا تنتشر بسهولة بين البشر، وعادة ما تكون الأعراض خفيفة تشفى من تلقاء نفسها ويتعافى معظم الناس في غضون أسابيع قليلة، لكن قد تتسبب أحياناً في مرض شديد لدى بعض المصابين، وفقاً لوكالة الأمن الصحي البريطانية.

ينتشر جدري القرود، المعروف أيضاً باسم Monkeypox، بشكل أساسي عن طريق الحيوانات البرية في أجزاء من غرب أو وسط أفريقيا.

أعراض جدري القرود

من الأعراض الشائعة لهذا الفيروس الاستوائي، هي الحمى والصداع وآلام العضلات والظهر وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والشعور بالتعب والإنهاك.

ويمكن بعد ذلك ظهور طفح جلدي مؤلم وقروح مفتوحة، تبدأ عادةً على الوجه، وإذا انتشر الطفح الجلدي في العين فقد يتسبب في العمى.

وتستمر الأعراض بشكل عام من 14 إلى 21 يوماً، مع الحالات الشديدة المتعلقة بالعمر ومدى التعرض للفيروس وصحة المريض وشدة المضاعفات.

ولكن على الرغم من أنه مرض خفيف يتحسن بمرور الوقت، فقد تظهر في بعض الحالات أعراض خطيرة، وفي حالات نادرة للغاية يمكن أن يتسبب أيضاً في الوفاة.

يذكر أن وكالة الأمن الصحي البريطانية قالت إن المريض يتلقى العناية الطبية اللازمة في وحدة الأمراض المعدية بمؤسسة "جاي أند سانت توماس" التابعة للهيئة الوطنية للصحة البريطانية في لندن.

وتعمل هيئة خدمات الصحة البريطانية (UKHSA) عن كثب مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا NHS للوصول إلى الأشخاص الذين ربما كانوا على اتصال وثيق بالشخص المصاب.

وعرّفت منظمة الصحة العالمية جدري القرود على أنه "مرض نادر يحدث في المناطق النائية من وسط أفريقيا وغربها بالقرب من الغابات الاستوائية المطيرة".

كما كتب المعهد العالي للصحة في إيطاليا على موقعه على الإنترنت: "هذا المرض ناجم عن فيروس جدري القردة الذي ينتمي إلى مجموعة فيروسات الأورثوبوكس، ويمكن إصابة البشر بجدري القرود من خلال لدغة أو الاتصال المباشر بالدم أو سوائل الجسم أو إصابة حيوان مصاب".

وأضاف: "يمكن أن ينتقل المرض أيضاً من إنسان إلى آخر، إلا أنه أقل عدوى بكثير من الجدري الذي يصيب الإنسان".

ووفقاُ لموقع "فان بيدج" الإيطالي، سجلت أول حالة إصابة بشرية بجدري القرود في عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وفي 3 ديسمبر/ كانون الأول 2019، تم تشخيص حالة مريض في إنجلترا وسنغافورة في العام نفسه.