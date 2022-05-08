أفضل طريقة لتخسيس الوزن بعد العيد، يزيد وزن الملايين من الناس حول العالم في أيام العيد، كونهم يتناولون الحلويات والسكريات، وكذلك المشاريب الغازية التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكر، وهو ما يؤدي إلى زيادة ملحوظة في أوزانهم بشكل عام، سواء النساء أو الرجال، فهم على حد سواء يشتكون من السمنة والوزن الزيادة عن الطبيعي، أو المسموح به، فهناك أجسام يزيد وزنها بسرعة، وأخرى تبقي كما هي، إلا أن من يزيد وزنهم يبحثون عن أفضل اطرق لتخسيس الوزن الذي كسبوه أيام العيد.

طريقة سهلة لتخسيس الوزن

ويبحث الكثير من الناس عن أفضل طريقة لتخسيس الوزن بعد العيد، فهم يكسبون كيلوات على وزنهم الطبيعي، جراء ما يتناولونه في العيد، فمعظم ضيافات العيد تحتوي على سعرات حرارية تعمل على زيادة أوزانهم بشكل ملحوظ، وقد تؤدي إلى ظهور الكرش أحيانا عند بعض الأجسام، فهذه الزيادة تسبب لهم ازعاجا كبيرا، لهذا يحاولون بكل الطرق خسارة الزيادة في الكيلوات التي خسروها، من خلال البحث عن طريقة سهلة لتخسيس الوزن، عبر منصات البحث المختلفة، وتسعى وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، إلى نشر لكم طريقة سهلة لتخسيس الوزن، لتتبعوها وتعود أجسامكم كما كانت عليه قبل العيد.

كيف نخسر الوزن بعد العيد

هناك الكثير من العادات والمفاهيم الخاطئة التي تقوم بها النساء والرجال والتي تعيق عملية إنقاص الوزن وقد تفشلها، ما يؤدي إلى شعورهن بالإحباط الكبير ثم التخلي عن الرجيم والرجوع الى العادات السيئة، إلا أننا سننشر لكم في هذه المقالة، أفضل طريقة لخسارة الوزن، من خلال أيام معدودة، لأن الملايين من الناس يتساءلون عن كيف نخسر الوزن بعد العيد، وهو ما سنجيب عليه في نهاية هذه المقالة.

خطوات إنقاص الوزن بطريقة صحية بعد العيد

قللّي من دعوات العزائم وتناول الطعام خارج المنزل لتجنب تعرضك للوجبات الدسمة، وقومي بتحضير الأكلات في المنزل بطريقة صحية.

تناولي الفاكهة مع كل وجبة يومية خصوصاً الرمان، التفاح، الخوخ، السبانخ، الافوكادو، البروكلي..فهي غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف والمواد المضادة للأكسدة ومنخفضة السعرات الحرارية.

قومي باستبدال الخبز الأبيض والأرز بالحبوب الكاملة الغنية بالألياف، مثل الشوفان.

إحرصي على تخفيف التوتر ومساعدة الجسم على الاسترخاء والتخلص من كل مصادر القلق للمساهمة في التنحيف بسرعة.

عدم الهوس بقياس الوزن يومياَ لتجنبّ الإحباط وحالات الترقب والخوف، والقيام بذلك مرة واحدة في الأسبوع أو كل أسبوعين.

تجنّبي تناول الطعام أثناء مشاهدة التلفاز أو الجلوس أمام الكمبيوتر لعدم الإفراط في تناول الطعام دون وعي.

حافظي على الحركة والنشاط بممارسة رياضة الكارديو وتدريبات القوة باستخدام بعض الأوزان الخفيفة.

إستخدمي الزيوت الصحية في الطعام كزيت جوز الهند وزيت الزيتون.

تناولي أطعمة غنية بالبروتين من البيض واللحوم والأسماك حيث يعمل البروتين على زيادة التمثيل الغذائي، والشعور بالشبع سريعاً ومنعك في الإفراط في تناول الطعام.

ركزّي على المشروبات الطبيعية من الفواكه بدون إضافة سكر بدلاً من المشروبات المحلاة والحلويات.

إستبدلي يومياً إحدى الوجبات الأساسية على الغذاء والعشاء بطبق من سلطة الخضار.

خفّفي من تناول الملح والصوديوم.

اطبخي أيضاً البقوليات بطريقة صحية كما يمكنك إستبدال هذه الأنواع من البقوليات بالبقوليات الصحية كالعدس والفاصولياء السوداء.