"الصحة الفلسطينية" تنشر التقرير الاسبوعي الخاص بجائحة كورونا

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، اليوم الأحد، التقرير الأسبوعي الخاص بجائحة كورونا في فلسطين

وجاء في التقرير الذي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، عدم تسجيل الوزارة أي حالات وفاة بفايروس كورونا خلال الـ7 أيام الماضي.

وفيما يلي نص التقرير كاملاً:

التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين: من 1 إلى 8 أيار 2022‌‌‎

▪️ الإصابات الجديدة:‏

الضفة الغربية: 75‏

قطاع غزة: 18 ‏

مدينة القدس: 40‏

▪️ حالات التعافي الجديدة:‏

‏ الضفة الغربية: 86‏

‏ قطاع غزة: 269‏

مدينة القدس: 50‏

▪️ حالات الوفاة الجديدة:‏

الضفة الغربية: 0‏

‏ قطاع غزة: 0‏

مدينة القدس: 0‏

▪️ الحالات التي تعالج في المستشفيات:

0| العناية المكثفة: 0| أجهزة التنفس الاصطناعي: 0 | عدد الفحوصات: 2576 (باستثناء مدينة ‏القدس)‏.