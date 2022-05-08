حماس: اعتقال أبطال عملية إلعاد بعد 4 أيام يؤكد هشاشة منظومة الاحتلال الأمنية

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، أن اعتقال أبطال عملية إلعاد بعد 4 أيام من الاستنفار والملاحقات والإغلاقات يعبر عن عجز دولة الكيان وهشاشة منظومته الأمنية.

وقالت الحركة على لسان المتحدث بإسمها عبد اللطيف القانوع :" لن يفت من عضد الشباب الثائر أو ينال من عزيمتهم في الدفاع عن ⁧ المسجد الأقصى".

وأضاف:"اعتقالهم لن يدوم إلى الأبد وستظل المقاومة على عهدها في تحرير كل الأسرى ولن تخذلهم".

واعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الأحد 8/5/2022، منفذي عملية إلعاد البطولية شرق "تل أبيب"، في المنطقة مابين مستوطنة "إلعاد"، ومنطقة راس العين في "تل أبيب"، ودون إطلاق النار عليهما، بعد أربعة أيام من البحث والتي قتل فيها 3 مستوطنين وأصيب 3 آخرين.

وتأتي العملية البطولية، أثناء احتفالات "إسرائيل" بالذكرى الـ74 لقيامها، وبعد تجدّد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك اليوم.