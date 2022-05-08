تردد قناة كراميش الجديد مايو 2022، يبحث أهالي الأطفال باستمرار عن تردد القنوات التي تبث مسلسلات وبرامج تخص الأطفال، وتكون هادفة نوعا ما، حتى يستفيد الطفل منها ويبني شخصيته، ولا تكون ساعات مشاهداته لهذه القنوات مجرد مضيعة للوقت، فهناك العشرات، بل المئات من القنوات التي تهتم بعرض مضمون يخص الأطفال من سن ثلاثة سنوات حتى 10 سنوات، وتجد عليه اقبالا هائلا من أهالي الأطفال، كونهم يهدفون إلى كسب أطفالهم لمزيد من المعلومات، إضافة إلى تسليتهم، وخاصة عندما تقوم ربة البيت" أم الطفل" بترتيب وتنظيف بيتها.

تردد قناة كراميش الجديد 2022 للأطفال

ويبحث الآلاف من أهالي الأطفال في كل مكان في الوطن العربي عن تردد قناة كراميش الجديد مايو 2022، فهي من أهم القنوات لاتي تعرض برامج ومسلسلات تهم الأطفال، وتناسب سنهم وعقولهم، وفكرهم، فهم يجدون ضالتهم بمشاهدة ما تعرض تلك القنوات عبر شاشاتها، لهذا يعمل فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على نشر تحديث تردد قناة كراميش الجديد 2022 للأطفال، حتى يوفر على أرباب البيوت عناء البحث عن تلك الترددات.

اضبط التردد الجديد قناة كراميش شهر مايو 2022

وتعد قناة كراميش للأطفال من أشهر قنوات الأطفال في العالم العربي، ويتابعها الملايين من الأطفال، لما تقدمه القناة من برامج وعروض متنوعة ومفيدة والعديد من الأغاني المميزة، والتي تناسب الأطفال بداية من ثلاثة سنوات وحتى 10 سنوات، فالأطفال باتوا أول ما يستيقظون تتجه أنظارهم صوب الشاشة وضبط التردد على قناة كراميش للأطفال، أو الكثير من القنوات التي تبث برامج مميزة، لهذا يلجأ الآباء إلى متابعة تحديثات ترددات تلك القنوات، ويفعلون اضبط التردد الجديد قناة كراميش شهر مايو 2022.

تردد قناة كراميش للأطفال 2022

وصرحت هيئة القناة على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه قد تم تغيير تردد القناة لمشاهدة أفضل، وفي هذا المقال على موقع نجوم مصرية سوف نعلن عن تردد قناة كراميش الجديد 2022 على النايل سات،

اسم القناة Karameesh

القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة 11641 11430 10815

معامل الاستقطاب أفقي H رأسي V أفقي H

معامل تصحيح الخطأ 27500 27500 27500

معدل الترميز 3/4 7/8 7/8

جودة القناة SD SD SD