"التعاون الإسلامي": سياسة الاستيطان "الإسرائيلي" تمثل عدواناً سافراً على حقوق الفلسطينيين

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، مخططات قوات الاحتلال، بناء 4000 وحدة استيطانية جديدة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك مخططات إخلاء وهدم 12 قرية فلسطينية في منطقة يطا جنوب محافظة الخليل، جنوب الضفة المحتلة.

وأكدت المنظمة في بيان صحفي اليوم الاحد 8 مايو 2022، أن سياسة الاستيطان الاستعماري "الإسرائيلي" تمثل عدواناً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 23 ديسمبر 2016.

ودعت المجتمع الدولي، خصوصا مجلس الأمن الدولي، إلى النهوض بمسؤولياته لتنفيذ قراراته ووقف كافة الأنشطة الاستيطانية في كل الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها شرقي القدس، وإلزام سلطات الاحتلال على وقف انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي وقرارات "الشرعية الدولية"، وضمان محاسبتها على جرائمها واعتداءاتها المستمرة على الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية، يوم الجمعة 6 مايو 2022، أن سلطات الاحتلال بصدد المصادقة على نحو 4000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة،

وأشار الاعلام العبري، إلى أن ما تسمى "اللجنة الفرعية للاستيطان في مجلس التخطيط الأعلى"، ستعقد اجتماعاً يوم الخميس المقبل، بهدف الإيداع والمصادقة على مخططات استيطانية جديدة تشمل 3988 وحدة استيطانية جديدة.