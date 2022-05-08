موعد عيد الأضحى المبارك 2022 في مصر، يبحث المواطنون في مصر في هذه الأوقات عن موعد عيد الأضحى المبارك، هذه المناسبة التي يهتم بها كل المسلمين في جميع مختلف العالم، فهي مناسبة يحتفل بها المسلمون في العاشر من ذي الحجة من كل عام، وتمكن قصتها عندما أراد سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يضحي بابنه إسماعيل عليه السلام، إلى أن أنزل الله كبشا يفديه به، وينقذ ابنه من الذبح، حتى أصبح هذا اليوم هو يوم عيد الأضحى المبارك، ولايزال يحتفل به المسلمون حتى يومنا هذا.

متى عيد الأضحى في مصر

ويبدأ المسلمون في مصر في البحث عن موعد عيد الأضحى المبارك 2022 في مصر، فهم يهيؤون أنفسهم لاستقبال هذه الأيام المباركة، وكذلك لشراء ما يلزم هذا العيد من احتياجات ومستلزمات، كما إنهم يشترون أضحيتهم قبل موعد العيد بأيام معدودة، وزيارة الأرحام وتبادل الزيارات بين الأقارب والأصدقاء والأحباب، لهذه الأسباب تلجأ وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية إلى نشر وارفاق موعد عيد الأضحى في مصر، وذلك بعد التساؤلات التي اكتظت عبر مواقع التواصل في السؤال عن متى عيد الأضحى في مصر.

كم يوم باقي على عيد الأضحى في مصر

ويحتفل المسلمون بعيد الأضحى يوم 10 ذو الحجة من كل سنة هجرية، ويرتقب أن يكون عيد الأضحى لسنة 1443 هجرية موافقا لتاريخ الأحد 10 يوليو 2022 ميلادي، وعلى الرغم من اختلاف الاحتفال بعيد الفطر السعيد وفق رؤية هلال شوال، إلا أن عيد الأضحى له تاريخ محدد يلتزم المسلمون في جميع أنحاء العالم به، وعلى الرغم من ذلك يبدأ المسلمون في مصر في التساؤل عن كم يوم باقي على عيد الأضحى في مصر، وهو ما سنجيب عليه في نهاية هذه المقالة.

موعد أول يوم عيد الأضحى 2022 في مصر

ويبحث الكثير عن موعد أول يوم عيد الأضحى 2022 في مصر، وكذلك عن إجازة عيد الأضحى، فهي من الأولويات بالنسبة للموظفين، الذي يحرصون على معرفة الإجازة لهذه المناسبة ومتى تبدأ ومتى تنتهي، حتى يستعدوا لها، ولاستقبال العيد، لهذا نرفق لكم موعد عيد الأضحى في مصري للعام الهجري 2022- 1443 هجري، إذ إنه من المقرر أن يكون موعد عيد الأضحى وفقا للحسابات الفلكية 2022، يوم السبت الموافق 9 يوليو 2022، وتكون أيام عيد الأضحى 4 أيام حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو 2022.