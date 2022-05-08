خطة بروكسل في حال توقف الغاز الروسي

أشار تقرير إعلامي إلى أن المفوضية الأوروبية تعتزم الموافقة على خطة لتوفير الطاقة في 18 مايو/أيار في حالة التوقف المفاجئ المحتمل لإمدادات الغاز الروسي.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "الباييس" الإسبانية، فإن تدابير الطوارئ ستؤثر على الاتحاد الأوروبي بأكمله تقريبا، وسيتعين على الدول التي لديها مصادر بديلة للإمدادات مشاركة الوقود مع الأكثر تضررا. بالإضافة إلى ذلك، سوف تتطلب بروكسل ترشيد الطاقة في القطاع الصناعي، وذلك لضمان عدم حصول الشركات في البلدان الأقل تأثرا بخفض العرض على ميزة تنافسية عن الشركات التي تكبدت خسائر.

بالإضافة إلى ذلك، وفقا للخطة، سيطبق الاتحاد الأوروبي اللوائح المتعلقة بأمن الإمداد السارية منذ عام 2017، والتي تضمن توريد الغاز للأسر والخدمات الاجتماعية في جميع دول المنظمة.

بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لنزع السلاح من أوكرانيا، كثف الغرب ضغوطه على موسكو. وأعلنت العديد من الدول عن تجميد الأصول الروسية. أصبحت الدعوات لتقليل الاعتماد على موارد الطاقة الروسية أعلى في أوروبا.

في ظل هذه الظروف، أعلنت روسيا أنها لن تقبل مدفوعات الغاز سوى بالروبل بداية من الأول من أبريل/نيسان، ويجب على المستورد فتح حساب خاص مع "غازبروم بنك"، والذي سيقوم بتحويل الأموال إليه بالعملة المحددة في العقد، وسيقوم البنك ببيع هذه العملة في بورصة موسكو وائتمان الروبل لحساب مشتري الغاز، والذي من خلاله تتم التسويات مع المورد.

في 27 أبريل، أوقفت شركة "غازبروم" صادرات الغاز من الشركة البلغارية Bulgargaz وPGNiG البولندية بسبب عدم دفع الإمدادات بموجب المخطط الجديد بالروبل.