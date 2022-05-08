القيادي شلح : بطلا عملية "إلعاد" فخر شعبنا وتوثيق الاحتلال اعتقالهما أثبت فشله

أكد القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين محمد شلَّح اليوم الأحد 8/5/2022 أن بطلي عملية "إلعاد" فخر الأمة وشعبنا، موضحاً أن البطلين دوخا منظومة أمن الاحتلال وجيشه وشرطته وراءهما ثلاثة أيام.

وقال القيادي بحركة الجهاد الإسلامي: "إن الاحتلال حاول توثيق اعتقال البطلين بالصوت والصورة ليثبت أن يده "طولى"، لكن فشله واضح وجنرالاته التي أقرت به".

وبين القيادي شلَّح أن شعبنا حيوي، ويعرف واجبه تجاه قضيته ومقدساته، ولن يعدم الوسيلة في مواجهة الاحتلال، مشيراً إلى أن شعبنا سيظلُ ولاداً لأبطال على خطى ضياء حمارشة، ورعد حازم وأبطال عمليات "أرئيل"، "إلعاد"، وبئر السبع.

ويشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت ظهر اليوم الأحد منفذي عملية إلعاد التي أدت لمقتل 3 مستوطنين وإصابة 3 أخرين بجراح خطيرة بعد عدة أيام من البحث والتحري سخرت خلالها قوات الاحتلال كافة طاقتها وقواتها وجنودها للبحث عن المنفذين أسعد يوسف الرفاعي (19 عاما) وصبحي عماد أبو شقير (20 عاما) ، اللذين قد اختبئا على بعد 500 متر من مكان تنفيذ عملية العاد البطولية .