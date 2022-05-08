شهدت أسعار العملات العربية اليوم الأحد 8 /5/2022، استقرارًا ، مقابل الجنيه المصري، في كل من بنك مصر، والبنك الأهلي المصري وشركات الصرافة.

وكالة "فلسطين اليوم" تقدم التحديث اليومي لأسعار العملات العربية ومنها الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتى، والريال العماني.

أسعار العملات العربية اليوم الأحد 8 /5/2022،

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 8 /5/2022،

4.91 جنيه للشراء.

4.93 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 8 /5/2022:

5.02 جنيه للشراء.

5.03جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 8 /5/2022 :

57.93 جنيه للشراء.

60.45 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني اليوم الأحد 8 /5/2022،

46.82 جنيه للشراء.

48.07 جنيه للبيع.

سعر بيع العملات هو السعر الذي يقوم به البنك أو شركات الصرافة ببيع العملات به للعملاء.

أما سعر شراء العملات هو السعر الذي يقوم البنك أو شركات الصرافة بشراء العملات به من العملاء، وعادة ما يكون سعر البيع أعلى من سعر الشراء.