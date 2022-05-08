سلطات الاحتلال تواصل سياسة "القتل الطبي" بحق الأسيرين دعنا والرجبي

غطرسة احتلالية متعمدة بحق الاسرى الفلسطينيين، واهمال طبي واضح وممنهج يمارس يومياً بحقهم في المعتقلات الاسرائيلية، في ظل صمت دولي، وتغيب لكل الحقوق الإنسانية المكفولة بالاتفاقيات الدولية، حيث يواجه 600 اسير فلسطيني أوضاعا صحية صعبة للغاية فالعديد منهم يشتكون من أمراض مزمنة وبحاجة الى رعاية واهتمام من قبل الأطباء المختصين الا ان ادارة السجون الاسرائيلية اخذه بالاستمرار بمسلسل القتل الطبي.

وفي هذا السياق كشفت هيئة شؤون الاسرى والمحررين اليوم الاحد، عن حالتين مرضيتين لاسيرين محتجزين في السجون الاسرائيلية، من بينها حالة الأسير علي الرجبي (46 عاماً) من مدينة الخليل والمحكوم بالسجن(18 مؤبد)، والقابع في سجن شطة، حيث يشتكي من وجود مياه بيضاء على كلتا عينيه، وقد أُجريت له عملية لعينه اليسرى، وهو بانتظار تحويله لإجراء عملية بعينه الأخرى لكن إدارة المعتقل تماطل حتى اللحظة بتحويله، ويعاني أيضاً من صداع نصفي ومن "ديسكات" في ظهره وآلام بالمفاصل ومن اوجاع في كعب الرجل اليمنى، وهو بحاجة ماسة لرعاية طبية لوضعه الصعب، لكن إدارة السجن تستهتر بحالته.

أما الاسير علي دعنا من القدس (35) عاماً والمحكوم بالسجن (20 عاماً)، والقابع في سجن هداريم يعاني من التهابات حادة في الأمعاء الغليظة منذ عدة سنوات من اعتقاله، إضافة إلى معاناته من الديسك في الرقبة والظهر.

واشارت الهيئة ان الاسير دعنا كان قد تعرض للإصابة بنقص في الأوكسجين على الدماغ بعد خوضه إضراب مفتوح عن الطعام خلال عام 2013، مما أدى إلى موت خلايا في الدماغ حسب ما أبلغه حينها طبيب مستشفى "سوروكا"، ومنذ ذلك الوقت أصبح الأسير دعنا يعاني من خلل في التركيز وهبوط حاد في الوزن ويصاب بنوبات ودوخة بشكل متكرر إضافة إلى التعب والإرهاق ، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع حالته الصحية، في ظل إهمال لوضعه الصحي من قبل إدارة السجن.