بمشاركة 8 وحدات صهيونية: تفاصيل اعتقال منفذي عملية "إلعاد " البطولية

قال بيان مشترك للناطقين باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ووسائل الإعلام في جهاز الأمن العام "الإسرائيلي" اليوم الأحد 8/5/2022، أن جيش الاحتلال اعتقل المنفذين اللذين نفذا عملية "إلعاد" البطولية.

وذكر البيان، أنه تم القبض على الاثنين خلال عمليات مسح بالقرب من إلعاد في نهاية عملية مشتركة لجيش الاحتلال، وجهاز الأمن العام والجيش ، حيث تم اعتقال المنفذين اللذين نفذا العملية في إيلعاد بالقرب من المدينة.

ووفقاً للبيان، أن البحث شمل استخدام القوات التكنولوجية والاستخباراتية والوحدات الخاصة من قبل الشرطة والشين بيت والجيش ، بما في ذلك وحدة ماجلان ووحدة التسمم ومقاتلي لواء الكوماندوز ومساعدة مروحيات سلاح الجو .



