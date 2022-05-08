زكريا بكر : صيد وفير لسمك السردين في غزة أدى لإنخفاض الأسعار

أكد زكريا بكر منسق اتحاد لجان الصيادين اليوم الأحد 8/5/2022 أنه وخلال الشهر الماضي تم تسجيل اعتقال 16 صياداً، أُفرج عن 13 منهم في حين لا يزال 3 قيد الاعتقال، بالإضافة الى مصادرة 6 مراكب وتدمير عدد كبير من شباك الصيد.

وقال خلال تصريحات لصوت الاقصى الصيد أمس واليوم كان وفيراً وخاصة سمك السردين التي تم اصطيادها من مناطق قريبة من الشاطئ وجعل الأسعار تنخفض بشكل ملحوظ حتى وصل الى 6-7 ش.

وتابع " معظم الأسماك التي يتم استيرادها من مصر هي من البحر الأبيض المتوسط، وهناك عدة أنواع من البحر الأحمر على راسها سمك السلمون، وهي صحية وطازجة وهناك جهات رقابية تشرف على عمليات استيرادها.

ويشار الى ان قوات الاحتلال تواصل ملاحقة الصيادين في بحر غزة بشكل يومي وتستهدفهم بإطلاق النار ، لملاحقتهم في رزقهم .