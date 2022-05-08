حماس تدين الهجوم على الجيش المصري وتعلن تضامنها مع مصر

دانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الأحد 8/5/2022، الهجوم الارهابي الذي استهدف الجيش المصري، معلنةً تضامنها مع جمهورية مصر الشقيقة.

واستنكرت الحركة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف الجيش المصري، شرق قناة السويس؛ والذي أدّى إلى استشهاد وجرح عددٍ من الجنود والضباط.

وأعلنت تضامنها الكامل مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، وبعثت بخالص التعازي والمواساة للشعب المصري الشقيق، وإلى عائلات الشهداء وذويهم، سائلين الله تعالى الشفاء العاجل للجرحى.

وكان الجيش المصري أعلن السبت، أن 11 جنديا مصريا قتلوا جراء هجوم شنته "عناصر ارهابية" على نقطة رفع مياه شرق قناة السويس.