سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 8/5/2022 ، تواصل أسعار الذهب في مصر اليوم الاستقرار بعد ارتفاع دام لعدة أيام وسط تهديدات بإغلاق سوق الذهب في مصر لتلافي الارتفاع الكبير على سعرها، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع ، المهتمين المصريين بالذهب وخاصة بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التي أدت الى ارتفاع الذهب وخاصة ان الدول الكبرى تبحث عن المنفذ الآمن ، وكالة "فلسطين اليوم" الاخبارية تضع بن ايديكم سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 8/5/2022

سعر الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 786 جنيهًا.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 1011جنيها.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 1180جنيها.

فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1348 جنيها.

أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم

سجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 5900 جنيه.

وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 11800جنيه.

كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 23600 جنيه.

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 8/5/2022

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 9490 جنيها.

يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، وتختلف من منتج لآخر.

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 8/5/2022

مواصفات الذهب

يتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.

الذهب القديم :

لا صحة لما أثير ببعض المواقع الإخبارية، وتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالطرق التقليدية "القلم" مع سعي وزارة التموين استبدالها بالدمغة بالليزر وذلك " تماشيا مع تطورات العصر".

تتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.

تعاملات البورصة العالمية :

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 8/5/2022

تراجعت أسعار الذهب مساء أول أمس عند مستوى 1883 دولارا للأوقية، ويبدو أنها مستعدة لثالث خسارة أسبوعية على التوالي، إذ ارتفع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي القوي، فيما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية المقرر صدورها.