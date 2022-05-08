تحذيرات من تدهور الظروف الصحية للمضربين عواودة والريان

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأحد 8/5/2022، من تدهور الحالة الصحية للأسيرين المضربين عن الطعام خليل عواودة ورائد الريان واللذان يواصلون اضرابهم عن الطعام رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري الصادرة بحقهم .

و بينت الهيئة بأن الحالة الصحية للأسير خليل عواوده ( 40 عاما) من اذنا/ الخليل والمستمر في إضرابه لليوم 67 على التوالي يعاني من من آلام في الرأس والمفاصل وهزال وإرهاق شديد، وعدم انتظام في نبضات القلب والتنفس، وانخفاض حاد في الوزن ويتقيأ الدم في معظم الأحيان .

وأشارت الهيئة أن سلطات الاحتلال أعيدت المعتقل عواودة من مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي الى عيادة سجن الرملة .

أما عن حال الاسير رائد يوسف عبد الرحمن ريان (28 عاما) والذي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 32 على التوالي حيث يعاني من آلام في الرأس والمفاصل وزوفان في المعدة، ولا يستطيع المشي ليتم نقله على كرسي متحرك.

ومن الجدير ذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت ريان في الـ3 من تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، وحولته للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، وعند اقتراب انتهاء مدة الاعتقال، تم تجديده لمدة 4 أشهر إضافية ليعلن إضرابه المفتوح عن الطعام، علما أنه معتقل سابق أمضى ما يقارب 21 شهرا رهن الإداري .