حزب الله:  استهداف الجيش المصري يهدف لحرف الأنظار ‏عن الارهاب الصهيوني

ندّد حزب الله اليوم الأحد 8/5/2022، بالهجوم الارهابي الذي تعرضت له وحدة من الجيش المصري ‏في سيناء، معربًا عن تضامنه الكامل مع الشعب المصري الشقيق.

واعتبر حزب الله في بيان صحفي، أن ما ‏قامت به الجماعات الارهابية هدفه النيل من استقرار وأمن مصر وحرف الانظار ‏عن الارهاب الصهيوني في فلسطين وادخال المنطقة مجدداً في اتون الفتن ‏والصراعات الداخلية‎.‎

وأضاف البيان: "يُذكر حزب الله بمواقفه السابقة بضرورة التصدي للفكر التكفيري الهدام وعزله ‏وتصدي علماء المسلمين له واتخاذ كل التدابير الاحترازية على امتداد العالم ‏الاسلامي في مواجهته عملياً وسياسياً.".