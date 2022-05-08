حزب الله:  استهداف الجيش المصري يهدف لحرف الأنظار ‏عن الارهاب الصهيوني

ندّد حزب الله اليوم الأحد 8/5/2022، بالهجوم الارهابي الذي تعرضت له وحدة من الجيش المصري في سيناء، معربًا عن تضامنه الكامل مع الشعب المصري الشقيق.
واعتبر حزب الله في بيان صحفي، أن ما قامت به الجماعات الارهابية هدفه النيل من استقرار وأمن مصر وحرف الانظار عن الارهاب الصهيوني في فلسطين وادخال المنطقة مجدداً في اتون الفتن والصراعات الداخلية.
وأضاف البيان: "يُذكر حزب الله بمواقفه السابقة بضرورة التصدي للفكر التكفيري الهدام وعزله وتصدي علماء المسلمين له واتخاذ كل التدابير الاحترازية على امتداد العالم الاسلامي في مواجهته عملياً وسياسياً.".