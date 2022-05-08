يديعوت تكشف وصية أحد منفذي عملية إلعاد" والسبب لتنفيذ العملية متطابق مع منفذي عملية "أرئيل"

كشفت صحيفة يديعوت اليوم الأحد 8/5/2022 انه تم الكشف عن وصية تركها أحد منفذي عملية "العاد " التي جرت يوم الخميس الماضي وادت لمقتل 3 مستوطنين تبين سبب خروجه هو وصديقه لتنفيذ العملية هو الانتقام بسبب الأحـداث في المســجد الأقـصى.

وقالت صحيفة يديعوت أن الدافع لمنفذي عملية "أرئيل"، أيضا هو الأحداث في المسجد الاقصى ، موضحاً ان هناك خشية لدى الجيش من أن يؤدي هذا التحـريض من فصائل المقاومة إلى إشعال المنطقة .

وأوضحت يديعوت انه على الصعيد التكتيكي، يعترف الجيش بفشله، بل إن رئيس الأركان أفيف كوخافي قال بصوته "لقد فشلنا".

تواصل قوات من الجيش الإسرائيلي والشرطة والاستخبارات لليوم الثالث على التوالي تمشيط مناطق واسعة بحثا عن منفذَي عملية إلعاد التي خلّفت 3 قتلى إسرائيليين على الأقل و3 جرحى إصاباتهم خطرة.

عملية العاد التي وقعت الخميس الماضي أسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة ثلاثة آخرين بجراح خطيرة، طعنا بفأس، فيما لاذ المنفذان بالفرار. وتشتبه الشرطة الإسرائيلية بوجود منّفذين اثنين، أحدهما يحمل فأسًا، والآخر فأسًا وسكينًا. وأشارت المعلومات الأولية إلى أن العملية وقعت في 3 مواقع.