السعودية تضع شرطاً جديداً للحج العام الحالي

حددت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم الأحد 8/5/2022، شرطاً جديداً لأداء الحج هذا العام 2022.

واشترطت وزارة الحج والعمرة، لأداء الحج هذا العام، استكمال التحصين بأحد اللقاحات المُضادة لفيروس “كورونا” والمُعتمدة من وزارة الصحة.

وقالت الوزارة، إنه سيتم الإعلان قريباً عن الفرص التطوعية في مجال خدمة ضيوف الرحمن، وذلك عن طريق المنصة الوطنية للتطوع بالتنسيق مع الجمعيات المُرخصة.

وجاء ذلك، خلال رد الوزارة على بعض الاستفسارات حول الاشتراطات الصحية الخاصة بموسم الحج هذا العام، وكذلك كيفية التقديم على الفرص التطوعية.

على صعيد آخر، أكدت ‏وزارة الحج والعمرة على أن إعلان إجراءات التقديم من داخل المملكة لحج هذا العام ستعلن قريباً، عبر موقع الوزارة الرسمي.

وقالت إنها تأمل من عموم الراغبين في الحج من داخل المملكة، عدم التعامل مع أي مواقع مشبوهة تروج للحج، أو لخدمات التسجيل فيه.