توضيح بشأن الحيوان الغريب الذي ظهر في الإسماعيلية

انقلبت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بشأن ظهر حيوان غريب تم تصويره في محافظة الإسماعيلية مما أثار الذعر بين المواطنين

الصور الملتقطة للـ"الكائن الغريب" والمتداولة بشكل واسع على صفحات التواصل الاجتماعي كانت في قرية أبو عمر التابعة لمركز أبو صوير في محافظة الإسماعيلية ، وجرى تداولها تبين أن الحيوان مجرد "كلب" لكنه مصاب بمرض "الجرب"، لافتًا إلى أنه في حالة متقدمة من المرض وليس كائنًا غريبًا كما وصفه مستخدمون على شبكات التواصل الاجتماعي التي تناقلت الصور.

وحذر المصدر من الاقتراب من هذا الحيوان وملامسة جلده، لافتًا إلى أن المرض الذي يعاني منه وتسبب في ظهوره بهذا الشكل المرعب للبعض، مرض ينتقل للإنسان ويصيبه بالعدوى.

وفي السياق أكد المصدر أنه جرى توجيه تعليمات عاجلة لإدارة أبوصوير البيطرية بسرعة التدخل لفحص هذا الكلب المريض وعلاجه، مع العمل على عزله بعيدًا عن المواطنين والأطفال وذلك حفاظًا عليهم وتجنبًا لانتقال العدوى.

من جانبه كشف الأستاذ الدكتور عاطف كامل رئيس قسم الحياة البرية بكلية الطب البيطري، بـ جامعة قناة السويس عن حقيقة ظهور كائن غريب عثر عليه، أهالي قرية أبو عمر بمركز ومدينة أبو صوير التابعة لمحافظة الإسماعيلية، إن هذا الكائن ليس كائنًا غريبًا كما ظن البعض، بل هو كلب يعاني من مرض الجرب، وهو في حالة متقدمة من الجرب، وإصابته شديدة للغاية تستوجب التدخل البيطري الفوري لعلاجه.

ومن جانبها شددت الدكتورة سهير قاسم رئيس إدارة الإرشاد البيطري بمديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية، على ضرورة تجنب هذا الحيوان، بخاصة أن الداء الذى يعاني منه، مرض معد وينتقل للإنسان لذا يجب الحذر في التعامل مع هذا الحيوان.

وأكد الدكتور حامد موسى الأقنص مدير مديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية، ووكيل الوزارة إلى أنه أعطى تعليمات عاجلة لإدارة أبو صوير البيطرية بسرعة التدخل لفحص هذا الكلب المريض وعلاجه، مع العمل على عزله بعيدًا عن المواطنين والأطفال وذلك حفاظًا عليهم وتجنبًا لانتقال العدوى.

وكانت بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قد تداولت صورًا لهذا، الحيوان الغريب الذي أحدث ذعرًا لدى البعض من أهالي مدينة أبو صوير، نظرًا لغرابة شكله، جراء إصابته بداء الجرب، فيما ذهب بعض النشطاء على فيس بوك بتدوين التعليقات الساخرة، والأخرى التي تعبر عن الذعر والقلق، بخاصة وإن شكله غير مألوف.