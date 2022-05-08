العملات الرقمية: هبوط البيتكوين إلى 37 ألف دولار

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد 8/5/2022، انخفاضاً حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.71 ترليون دولار، ما يعادل انخفاض بنسبة قدرها 2.86% عن اليوم الماضي.

وتبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 42.23%، ما يعادل ارتفاع قدره 0.49% عن اليوم الماضي.

أسعار العملات الرقمية

انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 1.73% لتسجل نحو 37,991 دولار.

انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 1.99% لتسجل نحو 2,770 دولار.

ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 3.93% لتسجل نحو 382 دولار.

ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.02% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 5.34% لتسجل نحو 89 دولار.

انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 5.50% لتسجل نحو 0.5891 دولار.

انخفض سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 5.75% لتسجل نحو 80 دولار.

انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 5.54% لتسجل نحو 0.7693 دولار.

ارتفع سعر عملة تيرا يو إس دي (UST) بنسبة 0.12% لتسجل نحو 1.00 دولار.