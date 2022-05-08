4 إصابات بمواجهات مع الاحتلال غرب سلفيت

أصيب عدد من المواطنين، الليلة، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وحالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في قرية حارس غرب سلفيت شمال الضفة المحتلة.

وأوضح رئيس مجلس قروي حارس عمر سمارة، أن 4 مواطنين أصيبوا بالرصاص المطاطي وبحالات اختناق خلال تصدي أهالي القرية لهجوم من المستوطنين، واندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال على المدخل الغربي للقرية.

وتشهد الأراضي الفلسطينية في الآونة الأخيرة، وتيرة عنف متصاعدة وتوسيع لنطاق عمليات قوات الاحتلال في عدد من المدن والقرى الفلسطينية، وما صاحبها من استخدام مُفرط للقوة ضد الفلسطينيين، ما أسفر عن ارتقاء شهداء، وإصابات واعتقال العشرات.