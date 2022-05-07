يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية أسعار العملات مقابل الدينار الجزائري اليوم الاحد 8 مايو 2022، حيث استقرت الأسعار لدى البنك المركزي، فيما ارتفع بالسوق الموازية (السوداء).

سعر اليورو اليوم في الجزائر

و استقر سعر اليورو اليوم في الجزائر خلال تعاملات السبت لدى البنك المركزي، عند 154.07 دينار للشراء، و154.10 دينار للبيع بحسب موقع بنك الجزائر (البنك المركزي الجزائري).

فيما صعد سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلى 189.87 دينار للشراء، و191.98 دينار للبيع، مقابل 189.41 دينار للشراء، و191.51 دينار للبيع، أمس، بحسب موقع (exchangerates247) المتخصص في رصد أسعار صرف العملات في السوق الجزائرية الموازية (السوداء).

سعر الدولار والإسترليني اليوم في الجزائر

لم يتغير سعر الدولار اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي، ليبقى عند مستوى 145.42 دينار للشراء، و145.43 دينار للبيع.

كما حافظ سعر الدولار اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) على مستواه عند 180 دينارًا للشراء، و182 دينارًا للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي نحو 182.32 دينار للشراء، و182.39 دينار للبيع، فيما تراجع سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) لينزل إلى مستوى 222.11 دينار للشراء، و224.58 دينار للبيع، مقابل 222.36 دينار للشراء، و224.84 دينار للبيع، بنهاية تداولات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

كما استقر سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي عند مستوى 38.76 دينار للشراء، و38.77 دينار للبيع.

و بقى سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية (السوداء) عند مستوى 47.99 دينار للشراء، و48.52 دينار للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

و استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي عند مستوى 39.58 دينار للشراء، و39.60 دينار للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 49.01 دينار للشراء، و49.55 دينار للبيع.

كما لم يتغير سعر الدينار الكويتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي، مسجلًا نحو 474.15 دينار للشراء، و474.98 دينار للبيع.

بينما ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلى نحو 586.41 دينار للشراء،