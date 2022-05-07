سعر صرف الدولار و العملات الاجنبية الأخرى مقابل الجنيه المصري الأحد 8 مايو 2022

يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية سعر صرف الدولار و العملات الأجنبية الأخرى في مصر اليوم الاحد 8 مايو 2022، حيث استقر سعر الدولار اليوم في مصر، في تعاملات هادئة بشركات الصرافة الكبرى.

ومن المقرر بحسب البنك المركزي المصري، استئناف العمل رسميا فى جميع البنوك المصرية، غدا الأحد المقبل الموافق 8 مايو، وذلك بعد انتهاء فترة الإجازة، وذلك حسب المواعيد الرسمية للعمل اليومي فى البنوك من الثامنة صباحا، حيث يتم استقبال جميع العملاء .

سعر الدولار اليوم في مصر

ويترقب سوق النقد في مصر الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر في 19 مايو الجاري لتحديد أسعار الفائدة للفترة المقبلة.

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر، وفق بيانات موقع البنك المركزي المصري اليوم، عند 18.44 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

وفي البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي لم يتغير سعر الدولار، ليبقى عند 18.45 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار لدى البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) عند نحو 18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

أسعار اليورو والجنيه الإسترليني اليوم في مصر

وبقي متوسط سعر اليورو الأوروبي، وفقًا لموقع البنك المركزي المصري، عند 19.33 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، 19.34 جنيه للشراء، و19.61 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر، تكررت نفس الأسعار المسجلة بالبنك الأهلي.

وفي البنك التجاري الدولي، سجل سعر اليورو 19.32 جنيه للشراء، و19.63 جنيه للبيع.

كما سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، في السوق المصرفية، حسب البنك المركزي المصري، 22.91 جنيه للشراء، و23.03 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار اليوم في مصر

استقر متوسط سعر الريال السعودي، حسب موقع البنك المركزي المصري، عند 4.91 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

وفي البنك الأهلي المصري بقى سعر الريال السعودي، عند نحو 4.91 جنيه للشراء، و4.93 جنيه للبيع.

كما لم يتغير سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي ، مسجلًا 4.90 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، في السوق المصرفية، حسب البنك المركزي المصري، عند 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

كما ثبت سعر الدينار الكويتي حسب موقع البنك المركزي المصري، عند 60.05 جنيه للشراء، و60.41 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.