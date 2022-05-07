"الجهاد" تدين الهجوم "الإرهابي" الذي استهدف موقعاً للجيش المصري

دانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم السبت، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعاً للجيش المصري، شرق قناة السويس؛ و أدّى لاستشهاد وجرح عددٍ من الجنود والضباط.

واعتبرت الحركة في بيان لها، أنه جاء هذا الاعتداء الارهابي في الوقت الذي تتعرض فيه مدينة القدس والمسجد الأقصى لعدوان واسع يستهدف كل أمتنا، موضحةً أن هذه الأعمال هدفها حرف الانظار عن الارهاب الصهيوني وتمزيق وحدة شعوب الأمة واغراقها في أتون الفتن والصراعات الداخلية.

وعبرت عن بالغ تضامنها مع الشقيقة مصر في مواجهة كل محاولات العبث بأمنها والنيل من استقرارها لخدمة العدو الصهيوني

وإليكم نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين

ندين الهجوم الإرهابي الذي استهدف الجيش المصري

ندين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعاً للجيش المصري، شرق قناة السويس؛ و أدّى لاستشهاد وجرح عددٍ من الجنود والضباط.

لقد جاء هذا الاعتداء الارهابي في الوقت الذي تتعرض فيه مدينة القدس والمسجد الأقصى لعدوان واسع يستهدف كل أمتنا، وبالتالي فإن هذه الأعمال هدفها حرف الانظار عن الارهاب الصهيوني وتمزيق وحدة شعوب الأمة واغراقها في أتون الفتن والصراعات الداخلية.

إننا نعبر عن بالغ تضامننا مع الشقيقة مصر في مواجهة كل محاولات العبث بأمنها والنيل من استقرارها لخدمة العدو الصهيوني. ونتقدم بخالص التعازي والمواساة للشعب المصري الشقيق ، وإلى عائلات الشهداء، متمنين الشفاء العاجل للجرحى.

حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين

السبت 6 شوال 1443هـ، 7 مايو 2022م