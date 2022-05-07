سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 8 مايو 2022، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الدولار في سوريا، حيث يهم شريحة كبيرة من المواطنين ويبحثون عنه باستمرار، وبعد كثرة البحث عنه عبر محركات البحث العالمية، قررنا كتابة هذا المقال.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 8 مايو 2022

استقرار الدولار الأمريكي في سوريا

استقر سعر الدولار في سوريا خلال التعاملات اليوم الأحد 8 مايو/أيار 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 8 مايو 2022

سعر الدولار اليوم في سوريا

ووسط هدوء حذر، استقر سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 3870 ليرة للشراء، و3905 ليرات للبيع، بحسب "sp-today" الموقع المتخصص في رصد سعر صرف العملات في سوريا لدى السوق الموازية.

وعن سعر الدولار اليوم في سوريا لدى مدينة إدلب، سجل نحو 3875 ليرة للشراء، و3915 ليرة للبيع، وفي مدينة حلب سجل نحو 3865 ليرة للشراء، و3900 ليرة للبيع.

وفي مدينة منبج سجل سعر الدولار اليوم نحو 3870 ليرة للشراء، و3890 ليرة للبيع، بحسب موقع "liranews" المتخصص في رصد حركة العملات بالسوق السورية الموازية.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 8 مايو 2022

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

ارتفع سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلى نحو 4094 ليرة للشراء، و4136 ليرة للبيع، مقابل 4088 ليرة للشراء، و4130 ليرة للبيع في ختام تداولات أمس السبت.

وصعد سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا، إلى مستوى 4836 ليرة للشراء، و4890 ليرة للبيع، بحسب موقع "sp-today" المتخصص في رصد حركة أسعار صرف العملات في سوريا.

وخفض بنك سوريا المركزي سعر صرف العملة المحلية في أبريل/نيسان الماضي إلى 2814 ليرة للدولار ليقترب من السعر في السوق السوداء الذي بلغ 3900 للدولار اليوم. وكان السعر الرسمي من قبل نحو 2500 ليرة للدولار.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 8 مايو 2022

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في سوريا خلال مستهل تداولات السبت لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1030 ليرة للشراء، و1042 ليرة للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

سعر الدرهم الإماراتي

وأظهرت شاشات التداول، استقرار سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) عند مستوى 1051 ليرة للشراء، و1063 ليرة للبيع.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 8 مايو 2022

سعر الدينار الكويتي

وارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا خلال التعاملات المبكرة من صباح السبت لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلى نحو 12625 ليرة للشراء، و12765 ليرة للبيع، مقابل 12605 ليرات للشراء، و12744 ليرة للبيع، أمس.