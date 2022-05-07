اليكم أسعار الذهب في سوريا خلال تعاملات الأحد 8 مايو 2022

أسعار الذهب في سوريا اليوم الاحد 8 مايو 2022، ارتفعت أسعار الذهب اليوم في سوريا بالتوازي مع صعود المعدن النفيس عالميا.

وتشهد بورصات الذهب العالمية عطلة أسبوعية يومي السبت والأحد.

أسعار الذهب اليوم في سوريا

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا، خلال التعاملات الصباحية، إلى نحو 152.209 ألف ليرة (60.58 دولار).

وقفز جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في سوريا اليوم، مسجلا 133.186 ألف ليرة (53.01 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا، إلى نحو 114.159 ألف ليرة (45.44 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي بداية تعاملات اليوم في سوريا، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 88.789 ألف ليرة (35.34 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في سوريا

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا، خلال التعاملات المبكرة، ارتفاعًا إلى مستوى 4.733 مليون ليرة (1884 دولارًا).

وعن سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا (8 جرامات من عيار 21)، سجل نحو 1.065 مليون ليرة (424.08 دولار).