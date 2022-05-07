سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الأحد 8 مايو 2022، حيث شهد سعر الدولار في السودان استقراراً لدى البنك المركزي والسوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

و حافظ سعر الدولار اليوم في السودان على مستواه لدى البنك المركزي عند 445.39 جنيه للشراء، و448.73 جنيه للبيع، بحسب الموقع الإلكتروني لبنك السودان المركزي.

واستقر سعر الدولار اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 580 جنيها.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في السودان

بقي سعر اليورو لدى بنك السودان المركزي عند مستوى 484.56 جنيه للشراء، و488.19 جنيه للبيع، دون أي تغيير عن سعر إغلاق أمس.

وسجل سعر اليورو اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 590 جنيها، وهو السعر نفسه في ختام تداولات أمس.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى بنك السودان المركزي عند 588.68 جنيه للشراء، و593.09 جنيه للبيع.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 730 جنيها.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم في السودان

وبقي سعر الريال اليوم في السودان لدى البنك المركزي عند 118.71 جنيه للشراء، و119.60 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الريال السعودي اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 148 جنيها للشراء، و154 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك السودان المركزي نحو 121.26 جنيه للشراء، و122.17 جنيه للبيع، وهي أسعار أمس نفسها.

ولدى السوق الموازية (السوداء)، سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني نحو 155 جنيها.

واستقر سعر الدينار الكويتي اليوم في السودان لدى بنك السودان المركزي عند 1458.88 جنيه للشراء، و1469.83 جنيه للبيع.