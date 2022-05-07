مستوطنون يقتلعون أشجار زيتون غرب سلفيت

اقتلع مستوطنون، مساء اليوم السبت، ما يقارب من 30 شجرة زيتون في بلدة كفر الديك غرب سلفيت بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطني مستوطنة "بروخين" المقامة على أراضي مواطني بلدتي بروقين وكفر الديك غرب سلفيت، اقتلعوا عددا من أشجار الزيتون.

وأوضحت المصادر، بأن المستوطنون قاموا بتكسير نحو 30 شجرة في المنطقة المسماة "قساريه" و"عرارة" شمال البلدة، وتعود ملكيتها للمواطنين: عماد اسماعيل عثمان علي أحمد، وناصر محمد عثمان علي أحمد، وعزيز يوسف قصول.

جدير ذكره أن قوات الاحتلال كثفت من اعتداءاتها على مدينة سلفيت خلال الأيام الماضية، في أعقاب عملية "أريئيل" التي أسفرت عن مقتل حارس أمن قرب سلفيت مؤخراً.