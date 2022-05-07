المصري: على القادة الصهاينة التضحية بمستقبلهم السياسي إن أقدموا على اغتيال القائد السنوار

أكد القيادي في حركة حماس مشير المصري، مساء اليوم السبت، أنه على القادة الصهاينة التضحية بمستقبلهم السياسي إن أقدموا على اغتيال القائد السنوار أو أي من قادة شعبنا.

جاء ذلك خلال مسيرة دعم وبيعة لقائد حركة حماس في قطاع غزة يحيي السنوار في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقال المصري :"شعارنا نصر أو شهادة ونمضي على خطى قادتنا ولا نبالي بكل تهديد من هذا المحتل الغاصب".

وأضاف :"القدس محور الصراع ومفجر الثورات، ومعركة "سيف القدس" غيرت المعادلات مع الاحتلال الصهيوني".

وتابع المصري :" نقول للاحتلال الصهيوني أن "سيف القدس" لم يغمد بعد، موضحاً أن القدس خط أحمر ونقدم قادتنا قبل الجند في سبيلها".

وأشار إلى أن ذبح القرابين يعني ذبح للمستقبل السياسي لقادة الاحتلال، لافتاً إلى أنه ما معركة "سيف القدس" إلا نزهة أمام ما ينتظر العدو من جحيم ومن نار.

وأردف المصري: نقول للجميع عليكم أن تلتقطوا رسالة المقاومة وإنذار القسام قبل فوات الأوان وقبل الزلزال القادم".

ووجه التحية لكل أبناء شعبنا في كل مكان الذين يتوحدون دفاعاً عن القدس وخاصة المرابطين والمرابطات الذين ينوبون عن الأمة في الدفاع عن القدس وعروبتها.

كما وجه التحية لكل أبناء شعبنا في عكا ويافا وحيفا واللد وجنين والقدس ونابلس والتحية لغزة التي تقف مقاومتها صامدة وأيديها على الزناد، موجهاً التحية للثائرين الذين لقنوا العدو دروساً واضحة وأرسلوا رسائل واضحة بالدم والنار بأن القدس خط أحمر.

