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سعر الدولار في العراق اليوم السبت 7 مايو 2022

ارتفاع سعر الدولار في العراق اليوم

ارتفع متوسط سعر صرف الدولار، مقابل الدينار العراقي، مساء اليوم السبت 7 مايو/أيار 2022، في شركات الصرافة بالعاصمة بغداد وباقي المحافظات.

سعر الدولار في العراق اليوم السبت 7 مايو 2022

سعر الدولار اليوم في صرافات العراق

سجَلت أسعار بيع الدولار في الأسواق المحلية بالعراق، اليوم السبت، 1482.50 دينار مقابل الدولار الواحد، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 1472.50 دينار لكل دولار.

سعر الدولار في العراق اليوم السبت 7 مايو 2022

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي العراقي

قرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 دينارا، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بنحو 1460 دينارا لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بنحو 1470 دينارا لكل دولار.

سعر الدولار في العراق اليوم السبت 7 مايو 2022

سعر الدولار اليوم في محافظات العراق

وعادة يختلف سعر الدولار في العراق بين بورصة الكفاح (بورصة بغداد) وبين باقي البورصات في المحافظات الأخرى بهامش بضعة دنانير صعودًا أو هبوطًا.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار، مقابل الدينار العراقي، في سوق العملات الدولية، نحو 1463.55 دينار للشراء، و1465.98 دينار للبيع، وذلك وقت كتابة التقرير، بحسب موقع "أدويت" للعملات على الإنترنت.