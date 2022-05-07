الاحتلال يعتزم هدم منازل منفذي عملية "ارئيل" التي وقعت الاسبوع الماضي

أعلنت مصادر عبرية مساء اليوم السبت أن سلطات الاحتلال تعترم هدم منازل منفذا عملية "أرائيل" التي وقت الأسبوع الماضي وأسفرت عن مقتل حارس مستوطنة.

هذه وتتبع سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" سياسة هدم منازل منفذي العمليات الفدائية في فلسطين، في محاولة لثني الفلسطينيين عن مواجهتهم والدفاع عن أرضهم.

وأعلنت وسائل اعلام عبرية مساء الجمعة قبل الماضية، عن مقتل "حارس أمن" في عملية إطلاق نار وقعت قرب مدخل مستوطنة أرئيل القريبة من محافظة سلفيت بالضفة الغربية المحتلة.

و أكدت القناة العبرية الـ 13 أن حارس الأمن الذي أصيب في عملية إطلاق نار عند مدخل مستوطنة أرئيل ، تم نقله الى أحد المستشفيات القريبة ، الا ان الطواقم الطبية فشلت في انقاذ حياته.