بن غفير يطالب المستوطنين بالتوقيع على عريضة لاغتيال السنوار

طالب عضو الكنيست الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير المستوطنين بالتوقيع على عريضة لاغتيال السنوار.

و كتب بن غفير في حسابه على مواقع التواص الاجتماعي: "بعد أن دعا السنوار إلى قتل اليهود بدم بارد بالفؤوس، ونتيجة للهجوم المروع في العاد - نحن مواطني "إسرائيل" نطالب الحكومة الإسرائيلية باتخاذ موقف متشدد في مواجهة القتلة والإرهاب، لا يمكننا السكوت عندما تسفك دماؤنا في الشوارع ونطالب اليوم باغتيال زعيم حماس يحيى السنوار".

و في وقت سابق أُطلقت دعوات صريحة في الصحافة العبرية من جنرالات سابقين وخبراء وصحافيين، لاغتيال كل من يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، وصالح العاروري، رئيس حركة حماس في الضفة الغربية، بادعاء أن نشاطاتهما وتصريحاتهما العلنية تشكل إلهاماً وتحريضاً مباشراً على تنفيذ العمليات ضد "إسرائيل".

ونشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية الشريط الذي يظهر فيه السنوار في مطلع الأسبوع، وهو يدعو الفلسطينيين في جميع المناطق المحتلة، بحمل السكاكين والسواطير والخروج إلى البلدات اليهودية وتنفيذ عمليات.

و رداً على التهديدات باغتيال السنوار اطلق الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة تهديدات للاحتلال محذراً من المساس بالسنوار أو أي من قادة المقاومة.

و قال ابو عبيدة في تصريح له: " في ضوء تهديدات العدو الجبان، فإننا نحذر وننذر العدو وقيادته الفاشلة بأن المساس بالأخ المجاهد القائد يحيى السنوار أو أيٍّ من قادة المقاومة هو إيذانٌ بزلزالٍ في المنطقة وبردٍّ غير مسبوق، وستكون معركة سيف القدس حدثاً عادياً مقارنةً بما سيشاهده العدو، وسيكون من يأخذ هذا القرار قد كتب فصلاً كارثياً في تاريخ الكيان وارتكب حماقةً سيدفع ثمنها غالياً بالدم والدمار".