تهديدات ابو عبيدة تثير ردود فعل "اسرائيلية"

أثارت تهديدات الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة التي أطلقها اليوم ردود فعل "إسرائيلية"، بعد تهديده للاحتلال في حال أقدم على المساس بالقائد يحيى السنوار أو أي من قادة المقاومة.

ألموغ بوكير، ألموغ بوكير، المراسل العسكري للقناة 13 الإسرائيلية فقال: "يبدو وكأنه رد فعل هستيري من قبل حماس في قطاع غزة".

و بدورها نقلت القناة 12 العبرية عن مصدر أمني حول تهديدات حماس قوله:"إن منظمة حماس في حالة هستيريا، وما صدر عنها خلال الساعات الماضية فقط يذكرنا بمن توسل لوقف إطلاق النار في حارس الأسوار، وقد تم ردعهم منذ ذلك الحين".

من جهتها قالت الكاتبة و الصحفية "الإسرائيلية" دانا بن شمعون: "حماس تأخذ التحذيرات الإسرائيلية باغتيال السنوار أو أي من قادتها الآخرين على محمل الجد".:

و قال نوعم أمير من قناة مكور ريشون: "لحظة .. قبل أن نقرر اغتيال السنوار، أريد أن أذكر فقط أن قائده "الضيف" نجح في الخروج بسلام من عدة محاولات اغتيال، لذلك من الجيد أن نرفع مسألة "الأنا" للجيش وكأن السنوار بمجرد ضغطة زر سيموت!! يجب على الجميع أن يعرف أن هناك فجوة بين التغريد على تويتر، وبين الواقع، وبين قرار تتخذه المنظومة الأمنية لاغتيال السنوار .. بين تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع"

و كان الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، ابو عبيدة حذر مساء اليوم السبت الاحتلال من المساس بقائد الحركة في غزة، يحيى السنوار أو أي من قادة المقاومة.

و قال ابو عبيدة في تصريح له: " في ضوء تهديدات العدو الجبان، فإننا نحذر وننذر العدو وقيادته الفاشلة بأن المساس بالأخ المجاهد القائد يحيى السنوار أو أيٍّ من قادة المقاومة هو إيذانٌ بزلزالٍ في المنطقة وبردٍّ غير مسبوق، وستكون معركة سيف القدس حدثاً عادياً مقارنةً بما سيشاهده العدو، وسيكون من يأخذ هذا القرار قد كتب فصلاً كارثياً في تاريخ الكيان وارتكب حماقةً سيدفع ثمنها غالياً بالدم والدمار".

و أُطلقت دعوات صريحة في الصحافة العبرية من جنرالات سابقين وخبراء وصحافيين، لاغتيال كل من يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، وصالح العاروري، رئيس حركة حماس في الضفة الغربية، بادعاء أن نشاطاتهما وتصريحاتهما العلنية تشكل إلهاماً وتحريضاً مباشراً على تنفيذ العمليات ضد "إسرائيل"..