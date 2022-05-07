أسير من بيت لحم يدخل عامه الـ 21 في سجون الاحتلال

دخل الأسير رياض العمور (53 عاما) من بيت لحم بالضفة الغربية، اليوم السبت، عامه الـ21 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي، أن المعتقل العمور يواجه وضعاً صحياً خطيراً منذ اعتقاله في شهر أيار عام 2002.

وبين النادي أن العمور يعاني من مشاكل حادة في القلب، وهو بحاجة منذ سنوات إلى إجراء عملية لتغيير جهاز الخاص بتنظيم دقات القلب، حيث تواصل إدارة سجون الاحتلال مماطلتها المتعمدة في توفير العلاج، والمتابعة الصحية اللازمة له.

وأشار إلى أن العمور تعرض قبل اعتقاله عام 2002، للاعتقال عدة مرات، كما تعرض للمطاردة، ولاحقا واجه تحقيقا قاسيا وطويلا تخلله تعذيب شديد، حتّى أنه فقد السمع في إحدى أذنيه، ولاحقًا حكم عليه الاحتلال بالسجن 11 مؤبدا.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو (4550) أسير، منهم (32) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (170) طفلاً، وعدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (500) معتقلاً، فيما وصل عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (226) شهيدًا.