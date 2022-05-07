تعرّف على الأطعمة التي تزيد من وزن الطفل صحياً.. فما هي؟

يعاني الكثير من الأطفال الذين يشتكون من نقص في الوزن من مشكلات صحية عديدة، وبحسب العديد من الخبراء في الصحة، فإن تناول الأطعمة المفيدة والصحية يساعدهم على اكتساب وزن صحي.

وينصح الخبراء في التغذية الأمهات، بضرورة وضع نظام غذائي متوازن للأطفال للمحافظة على صحتهم وبهدف زيادة وزنهم.

الأطعمة التي تزيد من وزن الطفل صحياً

- الدجاج

الدجاج غذاء عالي السعرات الحرارية وعالي البروتين للأطفال، كما أنه غني بالفوسفور، وهو معدن أساسي يدعم أسنان وعظام الطفل، ويفيد الكُلَى والكبد وعمل الجهاز العصبي المركزي بأكمله.

- البيض

يُعَدُّ البيض مفيداً وغنياً بالبروتين، وهو يساعد في منح الطفل الشِّبَع، وبناء عضلات وأنسجة الجسم، ويجب سلق البيض جيداً وإدخاله بكميات صغيرة للأطفال الصغار.

- العسل

يتكون العسل من 17٪ ماء و82٪ كربوهيدرات؛ ما يعزز زيادة الوزن بشكل صحي، حيث يحتوي العسل على نسبة منخفضة من الدهون.

- الحليب

الحليب مصدر جيد للبروتين، إذا كان طفلك لا يعاني من عدم تحمل اللاكتوز؛ فإن كوباً واحداً من الحليب كل يوم يمكن أن يساعد في الحفاظ على نظام غذائي صحي، يحتوي الحليب على الدهون والكالسيوم والفيتامينات الأساسية التي تساعد في بناء عظام قوية.

- الزبادي

- الفواكه المجففة والمكسرات

مثالية للوجبات الخفيفة، أو تُستخدم بوصفها طبقة علوية على الآيس كريم والعصائر، وتحتوي الفواكه الجافة والمكسرات على مجموعة متنوعة، مثل اللوز والكاجو والجوز والمشمش، وغير ذلك.

السلمون

يحتوي السلمون على أحماض «أوميجا 3» الدهنية وفيتامين «ب 12» والسيلينيوم والكولين، التي تدعم وظائف المخ والوظائف الإدراكية والصحة العصبية لدى الأطفال الصغار.

- التوفو

التوفو يحتوي على البروتين والأحماض الأمينية الأساسية، والحديد النباتي، والكالسيوم، والمنغنيز، والفوسفور، والسيلينيوم، ويحتوي في الوقت نفسه على نسبة عالية من البروتين والدهون الصحية، وكلاهما مثالي للنمو السليم عند الأطفال.

- الفول والعدس

الفول والعدس كلاهما غني بالبروتين، في المتوسط، يحتوي كل 100 غرام منهما على ما يقرب من 300 سعرة حرارية.

- دقيق الشوفان

دقيق الشوفان خالٍ من الجلوتين، و تحتوي الحبوب الكاملة على الكربوهيدرات والبروتينات والنشا التي تجعلها خياراً جيداً لطفلك. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي دقيق الشوفان -أيضاً- على نسبة عالية من الألياف الغذائية تساعد في الهضم.