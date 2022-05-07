أسعار الذهب في تونس اليوم السبت 7 مايو 2022، حيث يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب في تونس بمختلف العيارات، وهي من الموضوعات الهامة التي يبحث عنها الكثير من المتابعين من التجار والمقبلين على الزواج، لذلك قررنا كتابة هذا المقال.

أسعار الذهب في تونس اليوم السبت 7 مايو 2022

تراجع أسعار الذهب في تونس اليوم

تراجعت أسعار الذهب في تونس، اليوم السبت 7 مايو/أيار 2022، تزامنا مع بداية العطلة الأسبوعية في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب في تونس اليوم السبت 7 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم في تونس

سعر جرام الذهب عيار 24

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في تونس، خلال التعاملات المسائية، إلى نحو 185.26 دينار (60.58 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في تونس اليوم، إلى مستوى 162.11 دينار (53.01 دولار).

أسعار الذهب في تونس اليوم السبت 7 مايو 2022

سعر جرام الذهب عيار 18

كما نزل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في تونس، إلى نحو 138.95 دينار (45.44 دولار).

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في تونس، تراجع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 108.07 دينار (35.34 دولار).

أسعار الذهب في تونس اليوم السبت 7 مايو 2022

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في تونس

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في تونس، خلال التعاملات المسائية، انخفاضا إلى نحو 5.762 ألف دينار (1884 دولارا).

فيما بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في تونس (8 جرامات من عيار 21)، نحو 1.297 ألف دينار (424.08 دولار).

أسعار الذهب في تونس اليوم السبت 7 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم عالميا

وعالمياً، ارتفع سعر الذهب بنهاية تداولات الأسبوع (الجمعة) ليصل إلى 1882.19 دولار للأوقية، وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية 1882 دولار للأوقية.

وجاءت بيانات سوق العمل الأمريكي بأكثر من المتوقع ليضيف الاقتصاد 428 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي.

يقول ستيفن إينز، من إس بي آي، لرويترز: "لن يدهشني ارتفاع الأجور والوظائف، ولن يصب هذا في صالح الذي إذ يزكي توقعات رفع الفائدة 75 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل للفيدرالي."