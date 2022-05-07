أسعار الذهب في الجزائر اليوم السبت 7 مايو 2022، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، وبشكل مستمر أسعار الذهب في الجزائر وبمختلف العيارات المتداولة في البلاد، حيث يبحث عنه الكثير من المتابعين، وخاصة التجار والمقبلين على الزواج، لذلك قررنا كتابة هذا المقال.

أسعار الذهب في الجزائر اليوم السبت 7 مايو 2022

ارتفاع أسعار الذهب في الجزائر اليوم

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في الجزائر، السبت 7 مايو/أيار 2022، تزامنا مع بداية العطلة الأسبوعية في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب في الجزائر اليوم السبت 7 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم في الجزائر

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الجزائر خلال التعاملات المسائية نحو 8815 دينارا (60.58 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في الجزائر اليوم، إلى 7713 دينارا (53.01 دولار).

أسعار الذهب في الجزائر اليوم السبت 7 مايو 2022

سعر جرام الذهب عيار 18

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الجزائر إلى 6611 دينارا (45.44 دولار)، وفقا لموقع "gold-price-today".

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 5142 دينارا (35.34 دولار).

أسعار الذهب في الجزائر اليوم السبت 7 مايو 2022

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في الجزائر

سجل سعر أوقية الذهب اليوم في الجزائر، خلال التعاملات المسائية 274.144 ألف دينار (1884 دولارا).

فيما بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في الجزائر (8 جرامات من عيار 21) نحو 61.706 ألف دينار (424.08 دولار).

أسعار الذهب في الجزائر اليوم السبت 7 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم عالميا

وعالمياً، ارتفع سعر الذهب بنهاية تداولات الأسبوع (الجمعة) ليصل إلى 1882.19 دولار للأوقية، وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية 1882 دولارا للأوقية.