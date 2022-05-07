العدو يقرّ باستهداف بطاريات "القبة الحديدية" خلال "سيف القدس"

كشفت وسائل إعلامية عبرية، اليوم السبت، أن المقاومة الفلسطينية حاولت استهداف بطاريات للقبة الحديدية خلال معركة "سيف القدس"، في أيار/ مايو 2020م.

ونقلت القناة "12" العبرية، عن مجندة تعمل في منظومة القبة الحديدية في جيش الاحتلال قولها:" أن المقاومة أطلقت رشقة من الصواريخ تجاه بطاريات للقبة الحديدية المخصصة لاعتراض الصواريخ".

وأضافت المجندة:" إن المقاومة الفلسطينية كانت تعرف مواقع القبة الحديدية ووجهت صواريخها إليها، لافتةً أنه بدون هذه البطارية لا فائدة من المنظومة ولن تتوفر الحماية للمستوطنين".

جدير ذكره أن سرايا القدس أعلنت أنها أطلقت خلال معركة "سيف القدس" رشقات صاروخية استهدفت بطاريات القبة الحديدية في منطقة "نير اسحاق" في المناطق الشرقية لجنوب قطاع غزة.