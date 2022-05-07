أسعار الذهب في الكويت اليوم السبت 7 مايو 2022، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية سعر الذهب في الكويت وبمختلف العيارت، حيث يبحث عنه الكثير من المتابعين، وبعد كثرة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، قررنا كتابة هذا المقال.

أسعار الذهب في الكويت اليوم السبت 7 مايو 2022

ارتفاع أسعار الذهب في الكويت اليوم

ارتفعت أسعار الذهب في الكويت، اليوم السبت 7 مايو/أيار 2022، تزامنا مع بدء العطلة الأسبوعية في أسواق الذهب العالمية.

أسعار الذهب في الكويت اليوم السبت 7 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم في الكويت

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الكويت 18.60 دينار (60.58 دولار) بحسب موقع "gold-price-today".

سعر جرام الذهب عيار 21

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في الكويت اليوم إلى 16.28 دينار (53.01 دولار).

أسعار الذهب في الكويت اليوم السبت 7 مايو 2022

سعر جرام الذهب عيار 18

كما صعد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الكويت إلى نحو 13.95 دينار (45.44 دولار).

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الكويت سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 10.85 دينار (35.34 دولار).

أسعار الذهب في الكويت اليوم السبت 7 مايو 2022

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في الكويت

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الكويت نحو 578.61 دينار (1884 دولارا).

فيما بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في الكويت (8 جرامات من عيار 21) نحو 130.24 دينار (424.08 دولار).

أسعار الذهب في الكويت اليوم السبت 7 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم عالميا

وعالمياً، ارتفع سعر الذهب بنهاية تداولات الأسبوع، أمس الجمعة، ليصل إلى 1882.19 دولار للأوقية، وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية 1882 دولارا للأوقية.