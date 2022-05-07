نصائح مهمة لمرضى الكوليسترول والقلب والنقرس في عيد الأضحى 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة عن نصائح مهمة لمرضى الكوليسترول والقلب والنقرس، حيث يهل علينا عيد الأضحى المبارك خلال الفترة المقبلة، حيث يزداد فيه تناول اللحوم خلال الجلسات العائلية ومع الاصدقاء، في الوقت الذي يجب على مرضى الكوليسترول والقلب والنقرس الابتعاد عن تناول اللحوم، وعدم الإكثار منها في عيد الأضحى، لذلك قررنا ان نقدم لكم نصائح مهمة لمرضى الكوليسترول والقلب والنقرس في عيد الأضحى 2022.

نصائح مهمة لمرضى الكوليسترول والقلب والنقرس في عيد الأضحى 2022

أفضل اللحوم لمرضى الكوليسترول

من الأفضل لمرضى الكوليسترول تناول اللحوم قليلة الدهون مثل "البتلو"، فهي قليلة الدهون، وبالنسبة للحوم الضأن، فقطع من لحوم الساق أو الذراع هي الأقل في الدهون.

إعداد لحوم الأضاحي وطهيها لمرضى الكوليسترول

يجري نزع الدهون جيدًا من اللحوم حتى تصبح خالية من الدهون، ويمكن تناولها مشوية أو مسلوقة، ومن الأفضل الابتعاد عن تلك المحمرة في السمن.

نصائح مهمة لمرضى الكوليسترول والقلب والنقرس في عيد الأضحى 2022

الخضروات والفواكه

يجب على مريض الكوليسترول تناول الكثير من الخضروات والفواكه.

زيت الزيتون

استخدام زيت الزيتون الغني بالأوميجا 3، تعمل على تقليل الكوليسترول الضار الموجود في الجسم.

أنواع اللحوم المناسبة لمرضى القلب

ومن أنواع اللحوم التي تتناسب مع مرضى القلب، وفقا لما ذكره موقع "Web Md":

نصائح مهمة لمرضى الكوليسترول والقلب والنقرس في عيد الأضحى 2022

اللحم البقري

يتميز اللحم البقري باحتوائه على نسبة عالية من البروتين والحديد والزنك وفيتامين B12.

لحم الجمل

يحتوي على نسبة ضئيلة من الدهون والسعرات الحرارية، ويفضل الابتعاد عن اللحوم الضأن، ويمكن تناول شريحة واحدة فقط، مع مراعاة أن يكون بجانبها طبق من السلطة، لأن الألياف المتوفرة بالخضروات تقلل من امتصاص الدهون، مما يساعد على ضبط نسبة الكوليسترول بالدم.

نصائح مهمة لمرضى الكوليسترول والقلب والنقرس في عيد الأضحى 2022

نصائح لمرضى النقرس في عيد الأضحى

تناول اللحوم بكميات قليلة.

استهلاك كميات كبيرة من المياه من 1.5 لتر إلى 2 لتر، على مدار اليوم، حيث تساعد المياه على إذابة حمض اليوريك أسيد وخروجه مع البول.

تجنب تناول كبد وقلب وكلاوي الأضحية.

تناول العديد من الخضروات والفواكه، وتناول زيت الزيتون