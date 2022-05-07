استمرار الاختبارات الجماعية في بكين حول كوفيد وفرض قيود بوسائل النقل العام

قالت صحيفة "ستريتس تايمز"، إن سلطات بكين باشرت اليوم السبت بتنفيذ مرحلة جديدة من الاختبارات واسعة النطاق للكشف عن المصابين بكوفيد.

وفي الوقت الراهن، تم إغلاق أكثر من 60 محطة مترو - أكثر من 15٪ من شبكة المترو. كما ألغت السلطات عددا من خطوط الحافلات، وحظرت ارتياد مطاعم في بعض مناطق المدينة.

وبدأت اليوم الجولة الأولى من ثلاث جولات اختبار في منطقة تشاويانغ ببكين، حيث تقع مكاتب الشركات والسفارات الأجنبية.

وفي يوم أمس، تم تشخيص 45 حالة جديدة من الإصابات بكوفيد-19، مصحوبة بأعراض، وثماني حالات بدون أعراض. في اليوم السابق، تم تحديد 55 و 17 حالة على التوالي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة بكين تتخذ إجراءات صارمة لتجنب تكرار الموقف الذي حدث في شنغهاي التي يعيش سكانها في عزلة على مدى أكثر من شهر.

خلال فترة الوباء بأكملها في الصين، تم اكتشاف أكثر من 219.2 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 5.1 ألف حالة وفاة من عواقب المرض.