مصادر: المقاومة أبلغت الوسطاء بأنها ستوجه ضربات كبيرة لـ"تل ابيب" حيال عودة سياسة الاغتيالات

أفادت مصادر لقناة الميادين اللبنانية، اليوم السبت، بأن المقاومة في قطاع غزة أبلغت الوسطاء منهم الجانب المصري أنّ عودة الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاغتيالات ضد قيادة المقاومة "تعني عودة العمليات التفجيرية داخل المدن المحتلة".

وذكرت المصادر للقناة، أن المقاومة "ستحرق مدن المركز داخل الأراضي المحتلة وستوجه ضربات كبيرة من الصواريخ لـغوش دان وتل أبيب تفوق تصور العدو إذا نفذ تهديداته".

وقالت إن "حماس نقلت للمصريين عدم اكتراثها بتهديدات الاحتلال باغتيال قادتها وأنّ الثمن لمثل هذه الحماقة معروف لدى العدو"، مشيرةً إلى أن اتصالات جرت مؤخراً بين "حماس" والوسطاء لوقف الاعتداءات على المسجد الأقصى.

وأضافت المصادر، أن الحركة طالبت بتراجع الاحتلال عن الاقتحامات في الأقصى وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه عام 2000.

وكان صحفيون واعضاء في الكنسيت الاسرائيلي قد دعوا رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينت بتفعيل سياسة الاغتيال ضد قادة المقاومة في غزة، بإدعاء أنهم يحرضون على قتل المستوطنين