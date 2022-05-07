موعد عيد الأضحى 2022 في الجزائر، بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر السعيد، يلجأ المسلمون في كل بقاع الأرض للبحث عن موعد عيد الأضحى المبارك، فهي مناسبة يحتفل من خلالها المسلمون بإحياء العديد من الطقوس والسنن التي صدرت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي المناسبة الدينية الثانية بعد عيد الفطر، لهذا فهي مهمة جدا للمسلمين في كل مكان، فالمسلمون في هذه المناسبة يقومون بالتضحية سواء بعجل أو نعجة أو خاروف، لكن وفق ما قد أمر الله سبحانه وتعالى، ورسوله الكريم.

موعد عيد الأضحى في الجزائر

وبعد ملاحظة زيادة البحث عن موعد عيد الأضحى 2022 في الجزائر، عبر منصات البحث العالمية أشهرها "جوجل"، ومدى الاهتمام الكبير بمعرفة تاريخ وموعد عيد الأضحى، لهذا يحرص فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على نشر تاريخ وموعد أول يوم عيد الأضحى في الجزائر، فهي من أهم المناسبات الإسلامية التي يحفل بها المسلمون في جميع أنحاء العالم، وتأتي بعد نحو شهرين و10 أيام من حلول عيد الفطر المبارك.

متى عيد الأضحى في الجزائر 2022

ويحتفل المسلمون بعيد الأضحى يوم 10 ذو الحجة من كل سنة هجرية، ويرتقب أن يكون عيد الأضحى لسنة 1443 هجرية موافقا لتاريخ الأحد 10 يوليو 2022 ميلادي، وعلى الرغم من اختلاف الاحتفال بعيد الفطر السعيد وفق رؤية هلال شوال، إلا أن عيد الأضحى له تاريخ محدد يلتزم المسلمون في جميع أنحاء العالم به.

أول يوم عيد الأضحى 2022 في الجزائر

ويبحث المسلمون في الجزائر على وجه الخصوص عن موعد أول يوم عيد الأضحى 2022 في الجزائر، فهم يحضرون أنفسهم لاستقباله، فهم يحيون طقوساً مهمة في هذه المناسبة السعيدة، وغير أن معظم المسلمين في العالم يقومون بالتضحية، إلا أنهم إضافة إلى ذلك يقومون بالزيارات الرمضانية وصلة الأرحام وتبادل الزيارات، كما أنه يختلف عن عيد الفطر، بأن أيامه أربعة أيام وليست ثلاثة أيام، كما إنه لا يجوز صيام أي يوم من أيام عيد الأضحى المبارك، خلاف لما عليه في عيد الفطر، إذ يقدر المسلم على صيام أيام 6 شوال من ثاني يوم عيد الفطر.

كم تبقى لعيد الأضحى 2022 في الجزائر

وكل يوم بعد مضي أيام عيد الفطر السعيد، يزداد البحث يتساءل المسلمون عن كم تبقى لعيد الأضحى 2022 في الجزائر، فالاحتفال لا يقتصر على الكبار فقط، بل إن الصغار والشبان يحتفلون بهذه المناسبة العظيمة، التي تطرق كل باب المسلمين في العالم، فالكبار يتبادلون الزيارات وصلة الأرحام، أم الصغار فيتلقون العيديات، ويمرحون في الأماكن المخصصة لهم، فهي أيام سعيدة يحييها كل المسلمين في العالم.